Eén tip voor Apeldoornse onderduiker Uri 'Flip' Speelman

,,Er is een tip binnengekomen over een mogelijk familielid van meneer Kroes, die aan de Arnhemseweg in Apeldoorn woonde. Een vrouw vertelde mij dat haar grootvader een goede vriend van meneer Kroes was en in het verzet zat. Ze woonden vlak bij elkaar aan de Billitonlaan'', vertelt Aartsen. De vrouw uit Harderwijk kwam via Facebook met Speelman in contact, die na de oorlog met zijn moeder naar Israël vertrok.

Speelman was drie weken geleden voor het eerst terug in de Apeldoornse straat waar hij als vijfjarig jongetje alleen ondergedoken zat. Zijn eigen voornaam was Uri, maar in de oorlog moest hij zeggen dat hij Flip heette en uit Rotterdam kwam. Zijn ouders doken in hun woonplaats Amsterdam onder, maar Uri Speelman werd in Apeldoorn ondergebracht bij het onderwijzersechtpaar Kroes. Dat echtpaar bleef kinderloos, maar de heer Kroes zou uit een eerder huwelijk wel kinderen hebben. Speelman en Aartsen zijn nu samen op zoek naar meer informatie over het echtpaar, en de manier waarop Speelman uiteindelijk in Apeldoorn terecht is gekomen.