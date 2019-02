Een uitvaart zonder nabestaanden: hoe ziet dat eruit?

Alice van Eijk



Als iemand overlijdt, wordt er opdrachtgever gezocht om samen met de uitvaartverzorger de uitvaart te regelen. Meestal een nabestaande. Maar de Apeldoornse uitvaartondernemer en verzekeraar Monuta merkt dat er steeds meer alleenstaande ouderen zijn die geen directe familieleden of een partner meer hebben. Dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen door de vergrijzing. Het aantal eenzame uitvaarten naar alle waarschijnlijkheid ook. Naomi Samson van Monuta legt uit hoe wordt geprobeerd een afscheid zonder familie of andere nabestaanden toch persoonlijk te maken.

Hoe eenzaam kan een uitvaart zijn?

,,Het meest verdrietige dat wij hebben meegemaakt, is een man die overleed in een psychiatrische instelling. Niemand kende hem, wist iets over hem te vertellen. Hij had niets, zijn kamer was nagenoeg leeg. Er stond alleen een orchidee. Die hebben we op zijn kist gelegd. Mijn collega heeft tijdens de uitvaart van de man iets verteld over de orchidee. Meer hebben we niet kunnen doen. We proberen toch voor een passend afscheid te zorgen.’’

Wie wordt de opdrachtgever bij een uitvaart als er geen nabestaanden zijn?

,,Als er geen familieleden zijn, er geen notaris of bewindvoerder is aangesteld door degene die is overleden, dan regelt de gemeente de uitvaart. Dat is in de wet op de lijkbezorging vastgelegd. Lijkbezorging, ik vind het een naar woord. Maar het houdt in dat wanneer er geen nabestaanden zijn of er geen geld is, de gemeente zorgt voor een uitvaart. Wij werken in overleg met de gemeente en zoeken uit of er toch wensen bekend zijn. We spreken in ieder geval met de melder van het overlijden. Vaak is dat een medewerker van het verpleegtehuis of het ziekenhuis. Soms is het een kennis zoals een buurvrouw.’’

Wat doen jullie om een eenzame uitvaart toch persoonlijk te maken?

,,We duiken in de omgeving van de overledene. Als het mogelijk is gaan we in gesprek met verzorgers en bezoeken de woning of de kamer. Welke boeken staan er in de kast? Hield diegene van muziek? Staan er bloemen op tafel? Of we kijken in de kledingkast en kiezen een outfit uit. Foto’s zijn ook heel belangrijk. Zo krijg je een beeld van hoe iemand was en hoe diegene geleefd heeft. Soms kunnen verzorgers bereid zijn om te helpen met de laatste verzorging. Dan kijken we of er make-up werd gebruikt. Die gebruiken wij dan ook bijvoorbeeld.’’

Crematie of begraven, wat is goedkoper?

,,De gemeente bepaalt of er wordt gecremeerd of begraven. De kosten verschillen heel sterk per gemeente. Niet elke stad beschikt over een gemeentelijk crematorium of een gemeentelijke begraafplaats. Ook de grafrechten verschillen per gemeente dus ik kan onmogelijk zeggen wat goedkoper is. Overigens is het zo dat er serieus onderzoek wordt gedaan of er echt niemand in de omgeving is die de uitvaartkosten kan betalen. Ook nadat het afscheid heeft plaatsgevonden.’’

Wat valt er onder zo’n minimale uitvaart, de basics zeg maar?