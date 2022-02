,,Als er zoveel weerstand is, moeten we het misschien beter uitleggen”, zegt Lilian Haak uit Apeldoorn. Haak is fractievoorzitter van WijApeldoorn en beleidsadviseur cybersecurity bij de politie en boegbeeld van Roze in Blauw. Acceptatie is een proces dat je niet kunt afdwingen, vindt ze. ,,Als je een wet wil aanpassen, moet je die goed toelichten.”