Eenhoorn van Jermain uit Apeldoorn valt in de smaak bij Canal Pride: ‘Voel me bevrijd’

met video Zelf vinden ze troost bij levend monument, nu beginnen Bert en Elfriede een herden­kings­bos

Hij zet zich al jaren in voor de natuur. Zij is eigenaresse van Uitvaartzorg de Verbinding. Dat ze samen, op hun landgoed bij Loenen, Herdenkingsbos Klein Veldhuizen zijn begonnen, is dus best logisch. Temeer omdat ze zelf na het overlijden van hun zoon Marthijn ontdekten hoe troostvol een ‘eigen’ plek in de natuur kan zijn.

3 augustus