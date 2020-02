Eerbeek haat en houdt van haar papierindustrie

Karate Selina Cicek komt tot tweede ronde op Jeugd-EK karate

7 februari Selina Cicek uit Apeldoorn is op het Jeugd EK in Hongarije gestrand in de tweede ronde van het onderdeel kata bij de juniorencategorie. Ze kwam door de eerste schifting, maar kwam net wat punten tekort om de laatste acht (halve finale) te bereiken.