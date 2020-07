Eerlijkheid in Apeldoorn: hulpverlener Sietse heeft zijn kostbare portemonnee weer terug

Waarschijnlijk had er al niemand meer vertrouwen in de medemens dan Sietse van der Wal. Sinds vandaag is het schier onmogelijk. Toen hij gisteren in Apeldoorn iemand in nood hielp, raakte de inwoner van Almere zijn portemonnee kwijt . Maar hij heeft 'm weer terug. Met inhoud!

Hij wilde sowieso al niet aan het idee dat zijn beurs gepikt zou zijn, terwijl hij bij het station in Apeldoorn iemand hielp die - vermoedelijk - een epileptische aanval kreeg. ,,Ik kon me dat echt niet voorstellen. En uiteindelijk is vandaag ook gebleken waarom ik heel graag in Nederland woon.”

Duizenden kontzakken

Sietse van der Wal doelt op het bericht dat hij vanmorgen kreeg. ,,Na het voorval is mijn zus heel erg actief op Twitter geweest. Zo meldde zich iemand die aangaf dat de portemonnee in de Syntus-shop bij het station lag.”

Quote En uiteinde­lijk is vandaag ook gebleken waarom ik heel graag in Nederland woon. Sietse van der Wal

Dat bericht bleek te kloppen. Dus toog de polderbewoner vanmiddag opnieuw naar Apeldoorn en daar werd hij in de loop van de middag herenigd met zijn beurs. Een zwart exemplaar van leer. Gewoon eentje die in duizenden kontzakken zit. Maar voor hem is-ie ontzettend kostbaar. ,,Ik ben er heel gek mee. Het is de eerste in jaren die me goed bevalt.”

Klein leed

Toen hij constateerde dat ‘iedere cent’ er nog in zat, kon zijn dag helemaal niet meer stuk. ,,Het ging om een paar tientjes. Ik ben vooral blij dat alle pasjes er nog in zaten. Nieuwe aanvragen geeft zoveel gedoe.” Daar kan hij al over meepraten. ,,Mijn paspoort zat er ook in en ik had vanmorgen voor al een nieuwe aangevraagd. Ik heb nog geprobeerd dat terug te draaien, maar dat lukte niet meer. Ach, dat is echt klein leed.”

Volledig scherm Hier lag zijn portemonnee keurig op Sietse van der Wal te wachten. © Syntus

Volledig scherm Helemaal happy! © Sietse van der Wal