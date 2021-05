Eerst awards voor snelle groei, rap daarna bankroet; 23 werknemers in Apeldoorn tussen hoop en vrees

Sekswer­kers regio ‘superblij’ dat ze weer aan de slag mogen: ‘Enorm de pineut geweest’

12 mei Het was de versoepeling waarmee premier Rutte de persconferentie gisteren opende: tenzij het kabinet op de pauzeknop drukt, kunnen ook de sekswerkers als laatste contactberoep vanaf volgende week de deuren weer openen. De heropening komt na een lange periode van protest, wanhoop en financiële zorgen, ook in Oost-Nederland. ,,Laten we nu vooral blij zijn.”