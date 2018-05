Eerst een frietje, daarna pas staken bij VHP in Ugchelen

Apeldoor­ner neergesla­gen en beroofd van portemon­nee

14:29 Een Apeldoorner is in de nacht van woensdag op donderdag slachtoffer geworden van een gewelddadige overval. Hij werd rond 1.30 uur op de Laan van Zevenhuizen in Apeldoorn door twee mannen mishandeld en beroofd van zijn portemonnee.