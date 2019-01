Eerst kinderburgemeester, later de échte ambtsketen

Gemist? Eerste ziekenhuis­ba­by geboren in Zwolle, brandweer­man ‘betrapt’ bij flatbrand in Apeldoorn

11:41 De politie moest in de nieuwjaarsnacht in Hattem in actie komen om ervoor te zorgen dat brandweerlieden hun werk konden doen. De eerste ziekenhuisbaby wordt geboren in Zwolle en het landelijk bekende Bluescafé Apeldoorn bestaat deze week 25 jaar. Een overzicht van de opvallendste berichten van de afgelopen week.