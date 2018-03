Eerst supporter, daarna toerist in Apeldoorn

Moeder Tami gaat er bij staan en schreeuwt door de hal. Vader Marvin zwaait met zijn Amerikaanse vlaggetje. En Margret? Margret breit. Zo kan ze de spanning de baas op dagen dat haar man Ashton Lambie op volle snelheid over de wielerbaan rijdt.

Gravelbanen

Het WK baanwielrennen in Omnisport trekt deelnemers uit 29 verschillende landen. Marvin Lambie kon vorig jaar niet bevroeden dat hij in Apeldoorn op de tribune zou zitten. ,,Onze zoon rijdt pas elf maanden op de baan'', verklaart de Amerikaan. ,,Hij deed mee aan een wedstrijdje en won. Hij vond het zo leuk dat hij er mee is door gegaan. '' Niet dat de fiets geheimen kende voor Ashton Lambie. ,,Hij reed al wedstrijden op gravelbanen. Ashton is een man van de lange adem. Op de langere afstanden komt hij goed tot zijn recht.''

Ashton debuteerde op het WK als een van de vier Amerikaanse rijders in de ploegenachtervolging. Ondanks alle aanmoedigingen van zijn vader en moeder verliep de rit niet vlekkeloos. De tijd was onvoldoende voor een plaats in de finaleronde. Morgen volgt op de individuele achtervolging een herkansing.

Windmolen

Het betekent dat zijn familie vandaag de kans heeft iets meer van Apeldoorn en omgeving te zien. ,,Tot nu toe zijn we alleen in het hotel in Beekbergen geweest en in Omnisport'', vertelt moeder Tami. ,,We zijn namelijk in eerste instantie supporter en daarna pas toerist.'' Ze heeft wel een wensenlijstje. ,,We zouden heel graag een windmolen willen zien.''

Voor Margret zal zo'n trip een reden zijn om de breinaalden even links te laten liggen. Hoewel het thuis een stuk kouder is breit ze van alles in de kleuren van de Amerikaanse vlag. ,,Voor alle teamleden'', verduidelijkt ze de indrukwekkende inhoud van haar tas.