Eerst tornado, vandaag zomerstorm: Lieren verandert in ‘slagveld’

MET VIDEO De bijzondere carrières­witch van Teun: van topsporter naar sporenzoe­ker bij de politie

Ooit liet hij zijn sporen achter op wielerbanen op de mooiste plekjes van de wereld, nu onderzoekt hij als forensisch medewerker van de politie de sporen van daders op een plaats delict. Teun Mulder (41), drievoudig wereldkampioen, goed voor olympisch brons op de Spelen van 2012 en zilver op het WK in Apeldoorn in 2011, lost nu misdaden op. We lopen met hem mee.