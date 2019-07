Eerst Wild, later première Matrix op Openlucht Filmfestival in Apeldoorn

De Veluwse natuurfilm Wild op 22 augustus de openingsfilm van het Vue Openlucht Filmfestival op de bosweide van Park Berg en Bos in Apeldoorn. Ook op een aantal andere plekken in de omgeving is Wild deze zomer in de buitenlucht te bekijken.

Afgelopen jaar bleek Wild in de open lucht een publiekstrekker te zijn, toen diverse buitenvoorstellingen uitverkocht raakten. Dit jaar is de door André van Duin ingesproken film binnen ruim een week zelfs twee keer in de gemeente Apeldoorn te zien. Een week voor het filmfestival wordt hij vertoond op het Leesten in Ugchelen, meldt Visit Veluwe.

Première

Tijdens het Openlucht Filmfestival op de Bosweide staat een dag na Wild een voorpremière van de actiefilm Anna op de rol. Tegen het einde van het festival is er nogmaals de mogelijkheid een film te bekijken voor die in de bioscoop draait. Op 29 augustus is de première van het vierde deel van The Matrix.

Het volledige programma is: Wild (22 augustus), Anna (23 augustus), Toy Story 4 (24 augustus), Stuber (25 augustus), Midsommar (26 augustus), Poms (27 augustus), Blinded By The Light (28 augustus), Matrix (29 augustus), Bohemian Rhapsody (30 augustus), The Lion King (31 augustus).

Veluwegevoel