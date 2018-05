Eerste Apeldoornse buurten gaan aan oranje container

De gemeente Apeldoorn stopt met het huis aan huis ophalen van restafval bij laagbouwwoningen. In plaats daarvan wordt voortaan pmd (plastic, metaal en drankkartons) ingezameld. Daarvoor krijgt elk huishouden in een laagbouwwoning een oranje container. De grijze bak verdwijnt. De eerste buurten waar dit gebeurt zijn de Rivierenbuurt en Componistenbuurt in Zuid, in juni. De gemeente kon maandag niet aangeven hoe de invoering voor de rest van Apeldoorn er uitziet.

Ondergronds

In een aantal buurten en in de dorpen is de oranje container al op vrijwillige basis in gebruik. Nu wordt dat de standaard. De bedoeling is dat huishoudens in laagbouw hun restafval in een ondergrondse container in de buurt gaan gooien, zoals bewoners van hoogbouw al gewend zijn.