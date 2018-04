Apeldoorns restaurant de Heerlijck­heyt Het Loo dicht na brand in wasdroger

22 april Het Apeldoornse restaurant de Heerlijckheyt Het Loo is de komende dagen dicht. Dat is het gevolg van de brand die afgelopen nacht uitbrak in de kelder, in de wasdroger. Weliswaar had de brandweer de brand snel geblust, maar er is veel rookschade.