Eerste contouren van nieuw festival in Apeldoorn zichtbaar

Werkloos­heid Stedendrie­hoek daalt verder

9:21 Het aantal mensen met WW-uitkering is in de Stedendriehoek en de Noordwest-Veluwe is gedaald tot onder de 8.500. Dat is volgens uitkeringsinstantie UWV onder meer te danken aan het vele werk dat er op dit moment in de bouw is. Met name vanuit de uitzendbedrijven worden veel bouwvakkers aan werk geholpen.