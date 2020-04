Eerste corona-boete in Apeldoorn: 16-jarige jongen moet eraan geloven

Mannen in de coronazorg kunnen in digitaal café hun hart luchten

18:00 Ben je een man en werk je in de coronazorg? Dan krijg je het net als al je zorgcollega's momenteel flink voor de kiezen. En juist mannen, weet Jaap Herforth (52) uit Apeldoorn, durven hun emoties en hun onzekerheden in bijzijn van vrouwen minder goed te tonen. ,,Ik kan me voorstellen dat het óók voor mannen in deze tijd soms wat teveel wordt. Het is fijn als ze hun hart kunnen luchten. Daarom begin ik met een digitaal café voor mannen in de coronazorg".