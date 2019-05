Eerste duel Columbia uit Apeldoorn na snelwegdrama bij Deventer: een indrukwekkende inhaalavond

Nou is natuurlijk elke minuut bijzonder. Maar op sportpark De Winkewijert in Apeldoorn is dat deze donderdagavond helemaal het geval. Terwijl Columbia en het Hengelose Achilles’12 op het hoofdveld de twee verongelukte spelers van de thuisploeg herdenken, wordt op de velden waar lagere elftallen hun inhaalpotje afwerken het spel stilgelegd. Zodoende is het hele complex zestig seconden lang een soort openlucht-Madame Tussauds.

Rook

Het duel op centercourt is amper onderweg als de scheidsrechter ook daar het duel even staakt. Na een oorverdovend vuurwerk in de achtste en tiende minuut staat het halve veld vol geel-zwarte rook. ,,Dat was omdat de jongens met nummer acht en nummer tien speelden. Dan sta je er wel even bij stil. Erg indrukwekkend’’, vertelt Columbia-linkspoot Stefan Derksen.