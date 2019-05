Eerste kaarten theaterseizoen Orpheus gaan op Raadhuisplein over de toonbank

Defensie maakte grote fouten bij dood Kelvin (20) op kazerne in Apeldoorn

6:00 Op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn zijn door defensie grote fouten gemaakt rond het dodelijke incident met Marechaussee in opleiding Kelvin Bosman (20). Hij overleed in de zomer van 2016 aan de gevolgen van een hitteletsel. Op en rond de kazerne was geen medische hulp aanwezig en Bosman werd niet gekoeld.