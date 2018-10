Eerste Nederlandse kalfsvlees onderweg naar China vanuit Apeldoorn

El Poncho teistert Apeldoorn centrum met nieuwe tags

9:59 Het centrum van Apeldoorn wordt geteisterd door een graffiti-spuiter die overal de tag El Poncho achterlaat. Deze handtekening komt al veel langer voor in Apeldoorn, maar de laatste weken duikt hij overal in de binnenstad op. Onder meer rond het Brinkpark, op de Stationsstraat en Hoofdstraat is het 'raak'.