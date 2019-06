Eeuw oud maar vol levenslust; Apeldoornse winkels nog vitaal

Kijk­shop-pand in binnenstad Apeldoorn kan in bijzondere blikvanger veranderen

7:30 Een van de minst sprankelende panden in de Apeldoornse binnenstad kan over een paar jaar juist een regelrechte blikvanger zijn. De Stichting Apeldoornse Monumenten zet er op in dat het voormalig Kijkshop-pand weer deels gaat lijken op de Gebroeders Noteboom-winkel die hier ooit stond.