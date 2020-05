Eeuwenoude bomen bij Paleis Het Loo gaan om, Apeldoornse lanen volledig vernieuwd

Uitblijven contact met haar vader in zorginstel­ling frustreert Helen uit Lieren: ‘Kom op, huppakee, actie!’

11 mei Haar frustraties worden groter en groter. Sinds 22 april mag Helen Plevier haar vader niet meer zien op zorglocatie Pachterserf in Apeldoorn. En intussen glijdt hij volgens Helen steeds verder af. ,,Hij klinkt met de dag verwarder, als ik hem bel. Juist voor deze kwetsbare mensen is fysiek contact zó belangrijk. Elke week telt. Elke week zonder contact is er een teveel. Ik vind het vreselijk.’’