Eigen keuze bij leverancier hulpmiddel

Over de huidige leverancier van hulpmiddelen en woningaanpassingen, Welzorg, komen veel klachten binnen. Klanten zeggen dat ze slecht of niet snel genoeg geholpen worden, vooral als er reparaties nodig zijn. Apeldoorn is daarom met omliggende gemeenten op zoek gegaan naar een ander bedrijf. Dat is een lastige opgave, vertelt wethouder Ben Bloem (ChristenUnie). Er zijn maar enkele organisaties in Nederland die in aanmerking komen, en een aantal daarvan verkeert in zwaar weer. Er is dus een risico dat er bij een volgende partij opnieuw problemen ontstaan, omdat ook dat bedrijf de afspraken niet kan nakomen. Zo had Apeldoorn ook al veel klachten over de voorganger van Welzorg.

Prettig

Vanwege die kwetsbaarheid gaat de gemeente nu niet één, maar drie leveranciers aantrekken. Die krijgen in het begin alle drie een gelijk deel van de Apeldoornse markt als klant. Als een gebruiker niet tevreden is, heeft hij of zij de mogelijkheid om eens per jaar over te stappen naar een van de andere twee organisaties. De eerste keer kan dat na een half jaar. Bloem hoopt dat de bedrijven door die onderlinge concurrentie hun uiterste best gaan doen. ,,Ik kan geen garanties geven, maar we denken dat dit een goed plan is.'' Daarnaast geeft het hebben van drie leveranciers meer zekerheid: mocht een ervan alsnog in de problemen komen, dan blijven er nog twee over.

Eisen

De gemeente koopt namens de leveranciers de hulpmiddelen zelf, zodat ze eigenaar is en bij een faillissement de spullen gewoon in gebruik kunnen blijven. Wel kunnen de drie partijen elk voor hun eigen merken of types kiezen; als die maar voldoen aan een reeks standaardeisen.

Apeldoorn verlangt van de leveranciers meer dan voorheen dat heel geregeld de klanttevredenheid gemeenten wordt. Hoe ze service gaan verlenen is aan de bedrijven zelf.