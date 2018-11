Eigenaar beschoten café in Apeldoorn: ‘Wie heeft het op mij gemunt?’

UPDATE + VIDEOHorecagelegenheid City Club op het Caterplein in Apeldoorn is dinsdagnacht rond 3.00 uur onder vuur genomen. De nachtclub zou volgens getuigen zijn beschoten door twee mannen. De zaak was op dat moment gesloten. Eigenaar Besir, lokaal bekend als ‘Besir Baba’, zegt bang te zijn: „Eerst de brand, nu dit. Wie heeft het op mij gemunt?”

In de voorpui van de club aan de Hoofdstraat, midden in het uitgaansgebied van Apeldoorn, zijn zeven kogelgaten aangetroffen. Een bar naast het café was ten tijde van het schietincident wel geopend. Bezoekers hiervan bleven ongedeerd. Waarom is geschoten, is niet bekend. De politie doet onderzoek. De mannen zouden er op een scooter zijn vandoor gegaan.

Eigenaar Besir ‘Baba’ - zijn echte achternaam wil hij liever niet vermeld zien - werd 's nachts wakker gemaakt door de politie, die voor zijn deur stond. „Ik was thuis. Lag op de bank te slapen na een avondje Netflix. Het eerste waaraan ik dacht was een inbraak in de zaak, niet dat er geschoten zou zijn. Wie doet nou zoiets? Ik heb geen vijanden, heb geen ruzie en heb ook nergens schulden. Waarom steken ze eerst mijn zaak in brand en nu dit? Ik begrijp er niets van. Mijn vrouw, mijn ex-vrouw en mijn kinderen zijn doodsbang.”

Brand

Quote Van die brand destijds zijn camerabeel­den met een duidelijk signale­ment Besir ‘Baba’ De Turks-Nederlandse ondernemer zegt de brand in juni van dit jaar niet los te kunnen zien van het schietincident nu. Toen vloog de voorpui in brand nadat een bord voor de zaak in brand was gezet. „Ik voel mij machteloos”, zegt Besir, die naar eigen zeggen al twintig jaar werkt in de Apeldoornse horeca. „Van die brand destijds zijn camerabeelden met een duidelijk signalement. Dat heeft nooit iets opgeleverd. Ik heb nooit meer iets gehoord van de politie. Wat gaat er nu gebeuren? Ik woon gelukkig niet boven de zaak, want dan zou ik mij helemaal niet meer veilig voelen.”

Zijn zaak is drie dagen per week open. Of hij donderdag weer open gaat , weet hij niet. Ook niet of dit überhaupt mag. „Ik heb geen flauw idee uit welke hoek dit komt. Misschien zijn het concurrenten, omdat het mijn zaak het goed doet - anders kan ik niet bedenken. Ik heb géén politieke voorkeur die ik openlijk uitspreek, houd mij daar ook niet mee bezig. Heb ook geen conflicten. Het is één groot, angstig raadsel.”

Helikopter

Volgens de politie is 's nachts nog gezocht met helikopter naar de dader(s). Het zou gaan om twee personen, beiden niet erg groot (ongeveer 1.70m) met een normaal postuur. Eén van de twee mannen droeg een groene jas met capuchon over zijn hoofd en een trainingsbroek. De andere man donkere kleding met ook een capuchon over zijn hoofd. Mensen die camerabeelden hebben waarop mogelijk iets te zien is, worden verzocht dit met de politie te delen.

KHN: Houd horecazaak niet onnodig lang dicht Als blijkt dat de eigenaar van City Club Apeldoorn niets met de beschieting van dinsdagnacht te maken heeft, dan moet de zaak zo snel mogelijk weer open kunnen. Volgens Koninklijke Horeca Nederland worden criminelen anders in de kaart gespeeld. „Sluitingen werken over het algemeen juist averechts”, zegt woordvoerder Bernadet Naber. „Criminelen weten doorgaans goed welke doelen ze kunnen bereiken. Ze kunnen zaken bewust kapot maken als deze na wapengeweld maandenlang worden gesloten voor onderzoek.” Koninklijke Horeca Nederland heeft daarom recentelijk gepleit voor een landelijk noodfonds voor ondernemers die getroffen worden door langdurige sluitingen. Ondernemers die volledig meewerken aan politieonderzoek en niets met het incident van doen hebben, zouden vanuit dit fonds financiële steun moeten krijgen. „We zijn hierover in gesprek met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Hij heeft gezegd begrip te hebben, maar het fonds is er nog niet. Het is ook niet bekend wie dit fonds zou moeten vullen, of dat nou gemeenten zijn of het rijk.” Na wapengeweld moeten horecazaken doorgaans langere tijd dicht, waardoor eigenaren veel inkomsten missen. „Gelukkig zijn er moedige burgemeesters die na dergelijke incidenten maatwerk durven toe te passen”, zegt Naber. „In Amsterdam en recentelijk in Delft is bijvoorbeeld besloten om zaken zo snel mogelijk weer te openen, toen bleek dat de eigenaren niets met de incidenten te maken hadden. We hopen dat dit vaker wordt toegepast, zo ook in Apeldoorn als blijkt dat de eigenaar er niets mee te maken heeft.”

Volledig scherm De kogelgaten. © Maarten Sprangh