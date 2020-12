video Drugsboer­de­rij in Baak moet zo snel mogelijk op slot van burgemees­ter: ‘Dit is geen klein bier’

7 december BAAK - De boerderij in Baak waarin zondag een amfetaminelab in opbouw is ontdekt moet zo snel mogelijk op slot. Dat is de wens van burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst, de Achterhoekse gemeente waar Baak onder valt.