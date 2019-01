Eigenaar kringloopwinkel in Lieren krijgt schrik van zijn leven door botsende bestelbus

De Mercedes-bus moet met enorme snelheid tegen de zaak langs het Apeldoorns Kanaal zijn gereden. Want een laag muurtje zal onderweg de snelheid wat hebben geremd, en nog zit er een gat in de gevel en is de wagen flink vernield. Stenen van het bewuste muurtje liggen een eind verderop, net als een koplamp en auto-onderdelen.

Stofwolk

Eigenaar Peter (die niet met achternaam genoemd wil worden) van De Kringloopwinkel was toevallig zondag nog in zijn zaak aanwezig. ,,Ik was iets aan het eten en zat ondertussen tv te kijken. Opeens hoorde ik een slipgeluid, wel 10 seconden lang. En opeens een klap en een stofwolk. Ik sprong omhoog en ik weet niet hoe het kan, maar daarna viel er rotzooi op mijn stoel. Ik ben leniger dan ik dacht.’’

Volgens de ondernemer reageerde de bestuurder van de bus agressief. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.