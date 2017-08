Eigenaar mysterieuze rode ibis is man uit Apeldoorn, maar ibis is gevlogen

Eigenaar Freddy Kroon uit Apeldoorn is ontdaan. Hij had zes prachtige Ibissen, maar één vogel is gevlogen. Die streek vorige week neer in een weiland in Oldenzaal , maar is sinds maandagavond niet meer op die plek gezien.

De knalrode vogel ontsnapte op dinsdag 1 augustus in het Brabantse Veghel uit de kofferbak van Kroons auto. “Ik had die dag in totaal zes rode ibissen gekocht van meneer Beks uit Erp. Ze zaten in dozen en eentje is er in geslaagd om daaruit te ontsnappen. Toen ik de kofferbak in Veghel open deed om er nog iets in te leggen vloog de ibis zo weg.” De Stadskrant Veghel besteedde aandacht aan de ontsnapping en meldde dat de brandweer werd ingeschakeld om de vogel te vangen. Het dier had zich verschanst in een boom bij het Veghelse Stadhuisplein, maar vloog weg toen de brandweer arriveerde.

Duivelsdijk

De ibis is daarna volgens Kroon nog gesignaleerd in het Brabantse Beek, waar hij zich in een tuin voedde met engerlingen (keverlarves). Daarna was hij bijna vier weken spoorloos, tot hij zondag opdook aan de Duivelsdijk in Oldenzaal. Deze krant berichtte daar maandag over en de volgende morgen meldde Kroon zich bij de redactie als eigenaar. Hij wil graag dat het dier gevangen wordt: “Ik heb er zes gekocht. Twee wilde ik houden, vier waren voor de handel bestemd. Ik verkoop ibissen vooral aan Duitsers en Belgen, maar ze zijn bijvoorbeeld ook heel populair in Dubai. Een mooie ibis kan wel 1200 euro opbrengen.”

Beloning

Kroon heeft dus wel een beloning over voor degene die de ibis terugbrengt. Maar wie het dier moet vangen is onduidelijk. Volgens de Dierenbescherming rukt de Dierenambulance alleen uit voor dieren die verzwakt, gewond of in nood zijn. En die indruk maakte de ibis maandag in elk geval niet. De vogel moet bovendien nogal omzichtig benaderd worden. Volgens de oorspronkelijke eigenaar, Harrie Beks uit Erp, is het het beste om dat ’s nachts te proberen: “Als hij slaapt, in het donker, heb je de beste kans. Maar dan nog moet je zeker weten dat je hem in één keer kunt pakken, anders is hij weg. En als hij schrikt komt-ie niet meer terug.”

De ibis heeft twee dagen vertoefd aan de Duivelsdijk in Oldenzaal. Maar maandagavond haalde de eigenaar van het weiland de hooibalen van het land en daar is de vogel blijkbaar zo van geschrokken dat hij definitief weg vloog. Via de buurtapp is opgeroepen naar het dier uit te kijken.