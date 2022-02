Eigenaar stort Eerbeek moet ‘wit water’ snel wegpompen: ‘Kan brandwonden veroorzaken’

Doelpuntenregen Drost goud waard voor HHC, Genemuiden pakt koppositie in Hoofdklas­se

De eerste bomvolle zaterdag op de amateurvelden sinds november stelde zeker niet teleur. Dat deed HHC Hardenberg ook niet, want met Jesper Drost in de hoofdrol werd IJsselmeervogels met 0-2 aan de kant gezet. Teleurstellen deed Urk wel, want de ploeg ging met 6-3 keihard onderuit in de kraker tegen RKAV Volendam. Daardoor kon SC Genemuiden met een 3-1 zege op DETO de koppositie pakken in de Hoofdklasse B. De streekderby’s deze zaterdag waren qua vermaak wisselvallig. ASV Dronten versloeg Lelystad’67 na een 0-2 achterstand met 4-2, terwijl Dalfsen en Heino elkaar in een zwaar tegenvallende wedstrijd op 0-0 hielden.

19 februari