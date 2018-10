Eigenaar van verkeerd gebouwde woning in Uddel is kind aan huis bij rechter

American football wortelt in Apeldoorn

9:02 Met vijftien leden gaat het boven verwachting met de Apeldoorn Monarchs. Dat zegt Stephen Wouter, oprichter van de American football club. ,,Toen we eind vorig jaar begonnen hadden we een twee-jarenplan. Die doelstellingen die we daarin vastlegden hebben we nu al gehaald.''