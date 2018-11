Eigenaren Apeldoornse ‘asbestflat’ woest op gemeente: ‘We worden als criminelen behandeld’

Vandaag is het op de kop af zes weken geleden dat van alle 180 appartementen in de Lindenhove de bergkasten verboden terrein werden. Vanwege asbestgevaar in de technische schacht daarachter liet de gemeente Apeldoorn op vrijdagavond 21 september met spoed al deze ruimten verzegelen. Tot grote ergernis van de VvE. Die meent dat dat in 160 woningen onterecht is gebeurd, omdat daar niets aan de hand zou zijn.