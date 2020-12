Eigenaren EuroParcs kopen terrein Hoenderloo Groep: kun je er straks een vakantiehuisje huren?

Sportvis­sen was nooit eerder zo populair en dan moet de winkel dicht.... Frank uit Apeldoorn zit niet bij de pakken neer

22 december Nooit eerder was de sportvisserij zo populair als nu. Het aantal vispassen (vergunningen) dat werd uitgegeven steeg landelijk met ongeveer 100.000 stuks in het afgelopen jaar, meer dan 13.000 in het Oosten van het land en 900 in Apeldoorn (zie kader). De coronacrisis krijgt vat op veel dingen, maar blijkbaar niet op het vissen. Al wordt het wel lastig, nu de hengelsportzaken de deuren hebben moeten sluiten tijdens de lockdown.