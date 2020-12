Eigenaren EuroParcs kopen terrein Hoenderloo Groep: maar wat zijn ze ermee van plan?

Interview Politie­chef wil af van kil en zakelijk onderzoek rond integri­teit van zijn collega's: ‘Heeft enorme impact’

20 december De politie gaat vriendelijker optreden tegen werknemers die ervan worden verdacht dat ze in de fout zijn gegaan. ,,Vergis je niet: de politie in onze democratie moet volstrekt integer en betrouwbaar zijn. Dat is onvoorstelbaar fundamenteel. Maar sommige zaken kun je ook met een gesprek oplossen.’’