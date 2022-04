Eigenaren (in Panama?) reageren niet, daarom wil Apeldoorn mysterieus pand nu overnemen

Bandensta­pel vat vlam in Wilp, rookwolken te zien tot in Apeldoorn en Deventer

Een stapel banden op het erf van een boerderij in Wilp-Achterhoek is rond 18.00 uur in brand gevlogen. Ook vatten vier bomen en een schutting vlam. Waardoor de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

30 maart