Eigenaresse ontdekt via telefoontje van politie Apeldoorn dat haar auto verdwenen én uitgebrand is

Onbekend is waar de auto is weggehaald. Feit is dat die rond 1 uur ‘s nachts in vlammen opging op de parkeerplaats van de schaapskooi bij de kruising Hoog Buurloseweg - Turfbergweg.

De Peugeot 206 stationwagon is volkomen verwoest. Dat zorgde zondag voor een bijzonder decor voor hardlopers, wandelaars en fietsers die een ommetje in het gebied maakten.

In de regio Apeldoorn zijn de afgelopen tijd meer auto's uitgebrand. Onbekend is nog of er in dit geval sprake is van brandstichting. De politie heeft zondagochtend sporenonderzoek gedaan. De eigenaresse heeft aangifte gedaan van het ongevraagd meenemen van haar auto.