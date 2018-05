Eikenprocessierups duikt weer op in Apeldoorn

Dader overval snackbar Apeldoorn 'is haarscherp in beeld'

7:03 Vijf dagen na de overval op een tankstation, was het dinsdagavond weer raak in Apeldoorn. Nu was snackbar Het Trefpunt doelwit. Maar eigenaar Reinard van Baak is er zeker van: ,,Die dader wordt wel gepakt''.