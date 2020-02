Eind aan de blubber aan in elk geval één kant van nieuwbouwwijk Zonnehoeve in Apeldoorn

video Man (30) aangehou­den na dood vrouw (35) in woning Eerbeek, politie doet groot onderzoek

15:12 De politie heeft een 30-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige vrouw in Eerbeek. Zij werd vanochtend aangetroffen in een woning aan de Bijenkorf. De politie is een groot onderzoek gestart, onder meer naar een mogelijk misdrijf. De woning is met hekken afgezet, in de straat staan verschillende hulpdiensten.