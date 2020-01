Eind goed al goed na overname Sandd door PostNL? ‘Dit is een dramaverhaal’

Politie blijft de komende jaren bureau aan de Vossel­manstraat in Apeldoorn gebruiken

6:30 De politie houdt in Apeldoorn ook de komende jaren nog het politiebureau aan de Vosselmanstraat in gebruik. Waar de organisatie in 2016 aankondigde de post in het centrum snel te gaan afstoten, blijkt de ruimte de komende jaren nog nodig.