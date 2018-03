Einde aan de chaos op Lammetjesdag in Loenen

Klarenbeek hangt kabaal luchthavens Lelystad én Teuge boven het hoofd

6:17 Het geluid van veertigduizend inkomende vliegtuigen per jaar van vliegveld Teuge is niet meegenomen in de 'gerepareerde' milieueffectrapportage (MER) voor Lelystad Airport. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bevestigd aan een werkgroep van de dorpsraad in Klarenbeek. De hoeveelheid vlieglawaai waar zij mee te maken krijgt is onaanvaardbaar, vinden de dorpsraadbestuurders.