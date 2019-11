Einde aan zwarte pietendiscussie: schrijver Steve uit Apeldoorn lost het geschil op!

Video Eindelijk ‘officiële erkenning’ voor bewoners vleermuis­to­ren in Klarenbeek

1 november Post van de gemeente Voorst gericht aan ‘De bewoner(s) van Oude Broekstraat 12 A in Klarenbeek’ maakt van Marten Brascamp een gelukkig man. ,,Dit is het adres van mijn vleermuistoren. Eindelijk erkent de gemeente officieel dat deze wordt bewoond”, grinnikt de Klarenbeker. Het Kadaster concludeerde in 2011 al: ‘Pand in gebruik’.