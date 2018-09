Einde gemeentepolis dreigt door afhaken Menzis

Bank ontvangt klanten in huiskamer­set­ting

5:29 In een koffiecorner bij de entree kan 'zwart goud' worden getapt en de 'huiskamer' vlak daarnaast nodigt uit om ontspannen te gaan zitten. In de nieuwe vestiging die ING Bank vandaag opent aan de Apeldoornse Hoofdstraat gooit de bank het over een andere boeg. Welkom in de bank anno 2018.