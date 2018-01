Einde Koningsdag Apeldoorn zonder vuurwerk

Apeldoorn onderzoekt mogelijkheid om dronken jongeren tijdens stappen te filmen

8:15 Volkomen laveloos op straat hangen tijdens een avondje stappen? Of stijf van de drugs rondbanjeren? Het zou zo maar kunnen dat je als minderjarige jongere in de toekomst gefilmd wordt en de beelden later met je ouders of verzorgers terug mag kijken. Gemeente Apeldoorn wil onderzoeken of het maken en tonen van beelden van dronken jongeren kan helpen om alcoholmisbruik onder de jeugd tegen te gaan.