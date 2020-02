Einde tijdperk bij Alterno: geldgebrek verdrijft Apeldoornse volleyclub uit eredivisie

Jazz in the Woods sluit zich aan bij frustratie Kanaalcon­cer­ten over evenemen­ten­be­leid Apeldoorn

6:12 Waarom krijgen organisatoren van evenementen in Apeldoorn slechts voor één jaar zekerheid over subsidie? Na het wegvallen van de Kanaalconcerten sluit de organisator van Jazz in the Woods zich aan bij kritiek op het Apeldoornse evenementenbeleid. De gemeente moet subsidie voor meerdere jaren garanderen, vindt hij.