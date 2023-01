Eindelijk actie rond verpauperd CB-pand in Apeldoorn: sloop gaat beginnen

Apeldoorn wil kwart miljoen aan dwangsom­men innen, ook al zegt bedrijf dan failliet te gaan

Stort de gemeente Apeldoorn een bedrijf in faillissement? Dat doet er niet toe, vindt de rechter, in het slepende conflict tussen de gemeente en het Vaassense Algéra. Dat is illegaal gevestigd in de voormalige Nemef-fabriek net buiten Apeldoorn en om daar een eind aan te maken mag de gemeente de druk opvoeren door 240.000 euro aan dwangsommen te innen, oordeelt de rechter.

12 januari