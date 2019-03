Eindelijk een boek, speciaal voor Loek

,,Of we twijfelden over een tweede kindje omdat ons zoontje Arje een verstandelijke beperking heeft? Nee joh, dat kwam niet eens bij ons op. We kwamen wel in aanmerking om allerlei testjes te doen. Hebben we niet gedaan, wat heeft dat voor zin? We voelden geen angst dat we nog een kindje met het Williams syndroom zouden krijgen. En dan nog? Een twintig-weken echo deden we wel. Meer met de idee dat artsen dan alvast konden anticiperen op eventueel medisch handelen na de geboorte, mocht er wat zijn.’’