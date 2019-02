Eindelijk een deal: tankstation Ugchelen sluit, centrumplan kan voort

Hij kan het zich nog op de dag van vandaag herinneren. In het jaar – 1998 - dat Henri de Witte het tankstation van zijn ouders in Ugchelen overnam, informeerde de gemeente maar eens voorzichtig of er te onderhandelen viel over een vertrek van de pomp aan de Ugchelseweg, in het centrum van het dorp. Want het tankstation stond ontwikkelingen als woningbouw in de weg.