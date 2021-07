Eindelijk kermis in Apeldoorn, maar onzekerheid knaagt aan exploitanten

Buurtbewo­ners zijn getuige van bloederig steekinci­dent in Twello: ‘Bel een ambulance’

11 juli Onverschillig, want ach, in hun buurt gebeurt wel vaker wat. En praten met de pers en de politie? Daar zitten bewoners van de Oranjestraat en de Prinses Margrietstraat in Twello niet echt op te wachten, ook al liep er aan het einde van deze zaterdagmiddag een man hevig bloedend door hun straten.