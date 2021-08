Eindelijk mag Shana van der Vlist zich de beste motocrosser van Europa noemen

Ogenschijnlijk leek de baan in Denemarken op een zandbaan, maar in feite was het parcours hard. Van der Vlist, die een flinke voorsprong had op rivale Lynn Valk, vertrok vol zenuwen voor de eerste manche. „Lynn had een goede start, maar ik kon aanhaken. Ik voelde me alleen absoluut niet op mijn gemak. Door de zenuwen. We werden voorbij gereden door de Deense Sara Andersen. Zij reden behoorlijk ver bij me weg, maar ik wilde alleen maar derde worden wat lukte. In de tweede manche ging het vele malen beter. Ik had een lekker ritme te pakken en ging als tweede achter Andersen aan. Lynn heeft me een rondje flink opgejaagd, daarna reed ik toch wat bij haar weg. Toen wist ik dat het goed zou komen.”