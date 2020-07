Eindelijk oplossing voor laatste jongeren van de Hoenderloo Groep, maar problemen nog niet voorbij

Interview Sophie (25) filmde huilend haar moeder voor documentai­re: ‘Het was heftig’

De prins op het witte paard? Romanticus Sophie van Bree (25) gelooft daar niet zo in. Ze durft er haar handen niet voor in het vuur te steken dat ze met haar huidige liefde - Harmen - oud wordt. Die onrust in haar lijf heeft ze nu wél een plek gegeven. ,,Ik denk dat ik een soort rust heb gevonden in dat ik het niet weet."