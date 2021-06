Eindelijk weer club tegen club op de voetbalvelden, het enthousiasme is groot. ‘We mogen weer!’

UPDATE Twee doden gevonden in woning Apeldoorn: politie doet uitgebreid onderzoek

3 juni In een huis aan de Houttuinen-Noord in Apeldoorn zijn donderdag twee overleden personen aangetroffen. Er was veel politie en een ambulance aanwezig bij de woning. Ook de brandweer was opgeroepen vanwege de gaslucht die in de woning hing.