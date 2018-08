Eindstrijd tegen blauwalg gaat tot op de bodem van bosvijver Berg en Bos

Strijden om titels tijdens Beemter­feest

12 augustus De strijd om de titel 'Beste kraanmachinist van Beemte' was gisteren een van de onderdelen tijdens het driedaags Oranjefeest in Beemte Broekland. Onder goede weersomstandigheden was het druk op het terrein naast dorpshuis Ons Huus.