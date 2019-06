Eis: 2 jaar cel voor bejaarde Apeldoorner wegens misbruik kleinkind. ‘Ik verdien straf, huppekee’

Een 83-jarige inwoner van Apeldoorn dreigt de gevangenis in te draaien, omdat hij een aantal jaar geleden zijn kleinzoon tijdens een logeerpartijtje heeft misbruikt. Het kind was toen een jaar of vijf, zes. De officier van justitie in Zutphen eist twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. ‘Dan ga ik verhuizen uit Apeldoorn’, reageerde opa B. van Z. in de rechtbank, ‘want ze zeggen wel eens Apeldoorn Babbeldoorn. Als ik zo’n tijd weg ben komt het uit in mijn omgeving’.

De man is in de jaren tachtig veroordeeld voor misbruik van twee van zijn dochters, onder wie de moeder van het genoemde kleinkind. De jongen, nu dertien, kwam pas vorig jaar met zijn verhaal naar buiten dat ook hij slachtoffer is geworden van opa. Dat gebeurde nadat hij al jaren onder behandeling was voor allerlei problemen. De hulpverleners kwamen er niet verder mee, totdat de jongen een keer begon te huilen en vertelde dat zijn grootvader zijn leven heeft verpest.

Niet over praten

In de rechtbank geeft Van Z. toe dat hij eenmalig de fout in is gegaan, toen jongen een keer bij hem in bed lag, ergens tussen 2008 en 2012. Het ging om binnendringen en zich laten likken. Hij heeft de jongen op het hart gedrukt er niet over te praten, bang als hij was voor de gevolgen. De man heeft geen advocaat om hem bij te staan. Zijn eigen verdediging komt niet verder dan: ‘Wat ik heb gedaan, mag niet, huppekee klaar ermee. Ik verdien een straf,’ en dat keer op keer op keer, op bijna elke vraag van de rechter.

20 kleinkinderen

En hoe het kon gebeuren, de Apeldoorner weet het niet, want hij zegt niet op kinderen te vallen. ‘Ik heb twintig kleinkinderen, met de anderen is niks gebeurd. En ik loop veel met de rollator buiten, dan kom ik ook kinderen tegen: niks’. Wellicht is de verklaring dat de bejaarde in zijn eigen jeugd ook misbruikt is. ‘De geschiedenis herhaalt zich’, zegt de officier van justitie, ‘omdat het voor iemand niet duidelijk is wat normaal is’. Ondanks de leeftijd van de verdachte valt aan een gevangenisstraf wat hem betreft niet te ontkomen. ‘Anders kan ik het niet uitleggen aan de samenleving.’

Pleeggezin

Een van de voorwaarden bij het voorwaardelijke deel is de verplichting zich te laten behandelen. De man mag geen contact met zijn kleinzoon hebben, en geen contact met andere minderjarigen zonder volwassenen erbij. De kleinzoon heeft vanwege zijn problemen een poos in een pleeggezin gewoond en verblijft nu op een internaat. ‘Ik hoop dat het goed met hem komt, zegt grootvader.